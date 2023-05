La trasformazione di Kiliçdaroglu è iniziata tra i curdi, e può pagare

Diyarbakir. Fa un certo effetto tornare a Diyarbakir nel cuore del Kurdistan turco dopo il doloroso conflitto che scoppiò in questa provincia nel 2015 con la rottura della cosiddetta “apertura curda” che il Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp) di Erdogan aveva avviato per conquistare il voto curdo da sempre determinante per la vittoria alle elezioni. La fine del dialogo tra l’intelligence turca del Mit e il leader del Pkk incarcerato Abdullah Ocalan diede inizio a duri scontri che si trasformarono in una guerra nel sud-est del paese contro i militanti dell’organizzazione armata del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk).



