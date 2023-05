Come si spiega il voto dei turchi all'estero

Berlino. Quando nel 2014 concesse il diritto di voto ai suoi connazionali all’estero, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan fu lungimirante: a ogni appuntamento elettorale la diaspora gli ha restituito il favore, votando a maggioranza per lui e per il suo partito Akp. A fine luglio 2014, quando 103 consolati in 54 paesi aprirono le porte alle presidenziali (ma la Turchia era ancora una repubblica parlamentare), gli aventi diritti erano 2,73 milioni: il meccanismo era stato appena rodato e all’appuntamento si presentarono soltanto in 231 mila, l’8 per cento degli aventi diritto. Già allora Erdogan fu votato dal 62,3 per cento degli emigrati contro il 51,6 per cento dei residenti in patria – e passò con il 51,8 per cento. Lo stesso accadde nel 2017, quando la grande maggioranza degli espatriati approvò a valanga il referendum costituzionale per trasformare la Turchia in un regime presidenziale. Allora una minoranza all’interno della diaspora, i turchi in Gran Bretagna, America del nord e nel Golfo persico (Arabia Saudita esclusa), si oppose. La tendenza si è mantenuta: nel 2018 il collegio estero ha scelto Erdogan al 59 per cento contro il 52 in patria ma intanto l’affluenza ai consolati era arrivata al 50 per cento. Domenica scorsa l’affluenza è salita al 53 per cento (ma con picchi del +20 per cento in Germania) e di nuovo l’Europa continentale ha votato in massa per Erdogan, con punte del 72 per cento in Austria e in Belgio. E di nuovo i turchi in Svizzera e in Gran Bretagna, come anche in Nord America o negli Emirati, hanno massicciamente preferito il progressista laico Kemal Kiliçdaroglu al presidente uscente islamico e conservatore. La lettura dei risultati nel collegio estero regala dunque l’immagine di una diaspora eterogenea – specchio di un paese vasto – ma sempre molto polarizzata. Nel Regno Unito ha votato un elettore su due e Kilicdaroglu ha vinto con percentuali quasi bulgare: il 79 per cento. Kiliçdaroglu ha raccolto il 73 per cento in Italia, il 79 in Canada, l’80 negli Stati Uniti e il 67 negli Emirati arabi uniti.

