Perché la nomina di Erkan alla Banca centrale turca è un messaggio ai mercati

È una donna la nuova governatrice della Banca centrale turca. Hafize Gaye Erkan, nominata dal presidente Erdogan alla guida della massima istituzione finanziaria del paese, è definita negli ambienti dell’alta finanza americana come la “fantastica ragazza turca” per via della sua folgorante carriera di successo negli Stati Uniti. Ha 41 anni, è laureata a Princeton e ha ricoperto posizioni di alto livello presso le 100 maggiori istituzioni bancarie e finanziarie americane, tra cui Goldman Sachs e Marsh & McLennan Companies. La sua nomina segue quella al dicastero del Tesoro e delle Finanze di Mehmet Simsek, defenestrato da Erdogan nel 2018 per non essersi allineato alla politica monetaria non ortodossa dei bassi tassi di interesse che il presidente ha imposto ai quattro precedenti governatori che si sono succeduti alla guida della Banca centrale nel corso degli ultimi quattro anni.

