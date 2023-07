Biden e Meloni sono in sintonia, sulla Via della Seta Washington vuole garanzie

C’è una sintonia che non era nelle previsioni. C’è rispetto e voglia di lavorare insieme. C’è sorpresa, in positivo, per il basso profilo tenuto finora dal governo italiano sui temi delle guerre culturali che spaccano l’America, che avrebbero potuto complicare il dialogo. C’è ammirazione per la posizione sull’Ucraina e per il peso in Europa. C’è insomma una forte linea di credito aperta a Washington per l’Italia, che ha portato a sdoganare la tanto attesa visita di Giorgia Meloni alla Casa Bianca. Ma a Palazzo Chigi faranno bene a non lasciarsi prendere troppo la mano dalla narrazione retorica dell’amicizia tra i due paesi e del grande feeling nato tra la presidente del Consiglio e Joe Biden.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE