Biden telefona a Meloni e la invita a Washington a luglio

A 24 ore dalle chiamate con gli altri leader europei, il presidente americano ha avuto una conversazione con la premier "sugli ultimi accadimenti in Russia", dice Palazzo Chigi. Ribadito "l'incrollabile sostegno all'Ucraina", fa sapere con una nota la Casa Bianca

Il presidente americano Joe Biden ha chiamato Giorgia Meloni. Lo ha fatto ieri sera, circa 24 ore dopo il colloquio che la Casa Bianca ha avuto con i principali leader europei, il tedesco Olaf Scholz, il francese Emmanuel Macron e l'inglese Rishi Sunak, da cui la premier italiana era stata esclusa. Con tanto di mugugni dell'opposizione e sottolineare la scarsa centralità di Meloni sul panorama internazionale. Biden ha anche invitato in America la presidente del Consiglio, una visita che dovrebbe tenersi a luglio.

"Il colloquio si è focalizzato sul sostegno all’Ucraina e sugli ultimi accadimenti in Russia", si legge in una nota di Palazzo Chigi che continua spiegando: "Biden ha chiesto a Meloni lo scenario sull’impegno dell’Italia nel Mediterraneo, sulla collaborazione con l’Unione europea per la stabilità in Africa. Grande attenzione è stata dedicata al quadro della crisi in Russia e al suo impatto legato alla presenza del gruppo Wagner in Africa".

I due presidenti hanno inoltre ribadito i "profondi legami" tra le due nazioni, oltre a parlare di alleanza transatlantica e Nato, "temi che saranno discussi nel prossimo vertice di Vilnius", insieme al rinnovo del mandato al segretario Jens Stoltenberg.

"I leader hanno affermato il loro incrollabile sostegno all'Ucraina", riassume la Casa Bianca con una nota, confermando che "Il presidente Biden ha invitato il primo ministro Meloni a visitare la Casa Bianca a luglio".