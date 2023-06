La formula per ricostruire l'Ucraina, da Londra al vertice Nato di Vilnius

Bruxelles. Nell’ennesima Conferenza per la ripresa dell’Ucraina gli alleati occidentali stanno finalmente prendendo coscienza di una precondizione indispensabile per la ricostruzione: al di là degli aiuti d’emergenza immediati e di quelli promessi per il futuro, serviranno garanzie di sicurezza per assicurare agli investitori privati che la Russia non lancerà un’altra aggressione distruttiva. La Conferenza per la ripresa dell’Ucraina si è aperta oggi a Londra e proseguirà oggi: il governo di Rishi Sunak ha messo nella stessa sala i paesi della coalizione e 400 grandi imprese private per “aiutare l’Ucraina a liberare il suo potenziale”. Di fronte ai costi esorbitanti della ricostruzione – secondo alcune stime, oltre mille miliardi di dollari – i prestiti e le sovvenzioni di Stati Uniti, Unione europea e Regno Unito, del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, non saranno sufficienti.

