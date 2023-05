Il viaggio-studio dei veterani di guerra per immaginare l'Ucraina del futuro

L’Hotel Chopin è un piccolo e grazioso albergo nel centro di Varsavia dove in continuazione si suona musica, si allevano api sul tetto e, nella grande sala da pranzo al piano terra, dove una simpatica equipe di cuochi e inservienti ucraini servono cibi buonissimi, si possono incontrare i più singolari personaggi da tutto il mondo. Molte camere, nell’ultimo anno e mezzo, sono state date a famiglie di ucraini, con i rispettivi cani e gatti. Le hanno pagate per loro generosi donatori della città. Proprietario e animatore di tutto questo è il vulcanico Jarek Cholodecki, militante sin da giovane nell’opposizione e poi in “Solidarnosc”, tornato nella capitale polacca dopo molti anni trascorsi negli Stati Uniti. Il 20 aprile un gruppo di 20 veterani di guerra ucraini – uomini e donne che hanno prestato servizio nell’esercito durante l’invasione russa dell’Ucraina – si sono riuniti in una sala dell’Hotel Chopin al termine un viaggio di studio di dieci giorni in Polonia promosso e finanziato da imprenditori polacchi (come il proprietario dell’Hotel e Andrzej Blikle, erede di una delle più antiche pasticcerie, celebre per i suoi krapfen con la marmellata) e veterani del movimento Solidarnosc (tra i quali l’ex capo negli anni della clandestinità, Zbigniew Bujak). L’obiettivo del programma era quello di trovare un modo efficace per aiutare a preparare la comunità ucraina di veterani di guerra, molti dei quali feriti e mutilati in combattimento, a svolgere un ruolo attivo nella trasformazione del loro paese. Questi veterani svolgono e svolgeranno un ruolo fondamentale nella lotta alla corruzione in Ucraina. Come è stato detto: “Il più grande nemico dell’Ucraina ora è Putin, ma la corruzione è al primo posto nella lista delle sfide che l’Ucraina dovrà affrontare quando la guerra finirà. Centinaia di migliaia di veterani e invalidi di guerra che hanno perso la salute per il loro paese possono diventare la forza trainante che contribuisce alla crescita di una società civile, all’eliminazione della corruzione dalla vita pubblica e allo sviluppo del governo locale”.

