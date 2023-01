Energia e acciaio: la ricostruzione dell'Ucraina può essere un affare

Nel giugno scorso il memorandum of understanding con il governo di Volodymyr Zelens'kyj, ieri l’inaugurazione della sede della Confindustria a Kyiv (il presidente Carlo Bonomi ha tagliato il nastro insieme al ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso). L’impegno degli imprenditori privati per l’Ucraina non ha solo un contenuto mercantile, ma è un gesto politico chiaro anche per mettere fine a tentennamenti, ammiccamenti, freddezze, prudenze, insomma una varietà di atteggiamenti che, subito dopo l’invasione russa, aveva suscitato interrogativi e polemiche. “La ricostruzione dell'Ucraina ha una portata ed un significato che vanno ben oltre i soli interessi economici poiché si tratta di sostenere un paese che ha visto ledere la propria sovranità territoriale e di creare basi solide per concretizzare il processo di adesione all'Unione Europea”, ha detto ieri Bonomi. Urso è giunto a Kyiv il giorno dopo il voto espresso a larga maggioranza dal Senato al nuovo decreto che autorizza l’invio di armi e equipaggiamento nel 2023, con l’annuncio del sesto pacchetto in preparazione e la predisposizione delle misure di soccorso umanitario anche nel campo delle infrastrutture energetiche ed elettriche annunciate sempre ieri da Palazzo Chigi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE