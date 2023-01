La crescita, la transizione verde e le riforme. Il Pnrr di Kyiv

Il presidente ucraino Zelensky e tutto il suo governo combattono una guerra atroce fiduciosi nella pace giusta che ci sarà dopo e per questo parlano di urbanistica intelligente, obiettivi di crescita e task force per le riforme e ad ascoltarli ci si scorda per un istante che vivono sotto le bombe. Alla fine del 2022 l’Ucraina ha battuto di 10 punti le previsioni della Banca mondiale, nel senso che la sua economia si è contratta di 10 punti percentuali in meno dei 45 previsti. Significa 20 miliardi di dollari in più disponibili in cassa. Kyiv sta facendo di tutto per rispettare le scadenze che si è data a luglio alla Ukraine Recovery Conference di Lugano: un appuntamento internazionale annuale in cui aggiorna gli altri paesi sui propri progressi e sulle prossime tappe. Tra gli obiettivi decennali c’è una crescita media annua del pil di 7 punti percentuali e la transizione verde. E’ una specie di Piano di ripresa e resilienza ucraino e, sorpresa, non è in ritardo.

