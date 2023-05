La strategia dell'attenzione di Biden per Meloni. Il senso della scelta del nuovo ambasciatore

Quella di Jack Markell è una nomina prettamente politica: segno che la Casa Bianca ci tiene alle relazioni con Roma, ma vigila sulle scelte internazionali del governo sovranista. La premier prepara il viaggio a Washington per il 20 giugno. I consigli di Fini su Trump

A sentire chi dice di conoscerlo, pare che il suo unico rapporto stabile col Bel paese, se si escludono vacanze fatte anni addietro, fosse quello fornitogli da “Italian touch”, la catena di ristoranti molto attiva lì nella costa est del suo Delaware, tra Dover e Rehoboth Beach. Un po’ sovranismo alimentare d’esportazione, un po’ deleterio Italian sounding. E però, se Joe Biden ha voluto proprio lui, Jack Markell, come nuovo ambasciatore a Roma, è per quella che un po’ tutti, tra Via Veneto e dintorni, definiscono un “segnale di attenzione”. Che ha due valenze, a ben vedere. Nel senso che c’è un rinnovato riconoscimento dell’importanza dei rapporti tra l’Italia e gli Usa; e c’è però, al tempo stesso, anche un dispaccio inequivocabilmente politico che la Casa Bianca manda a Palazzo Chigi: vigiliamo, vigileremo.