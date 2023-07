Inglesi ed europei trovano una bozza d'accordo su Horizon. Londra è più vicina

I negoziatori di Londra e di Bruxelles si sono messi d’accordo sul reintegro del Regno Unito nel programma di ricerca europeo Horizon, dopo mesi di trattative. Il premier britannico, Rishi Sunak, vedrà la bozza dell’accordo questo fine settimana prima dell’incontro con la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, previsto per martedì prossimo a margine del vertice della Nato a Vilnius. Secondo la bozza, il Regno Unito rientrerà all’inizio del 2024 in Horizon Europe – che ha un budget di 95,5 miliardi di euro per il periodo 2021-2027 – e nel programma d’osservazione Copernicus Earth, ma non, almeno per il momento, nel programma di ricerca e sviluppo sull’energia nucleare, Euratom. Londra aveva formalmente abbandonato questi progetti di collaborazione europea nel gennaio del 2020, quando era uscita dall’Ue, e in questi tre anni le trattative per ripristinare i contatti con il Regno diventato “paese terzo” si erano più volte impantanate.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE