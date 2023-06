Sunak va da Biden e la Brexit per la prima volta è sullo sfondo. Il traino inglese per la difesa di Kyiv

Milano. Rishi Sunak, premier britannico, è arrivato a Washington per due giorni di visita dal presidente Joe Biden: è il quinto incontro tra i due, e rispetto all’autunno scorso, quando il presidente americano aveva storpiato il nome del nuovo inquilino di Downing Street, il terzo in un anno (“Rashid Sanuk”), è cambiato tutto. Allora l’unico tema di discussione e di divergenza era la Brexit: Biden annunciò il suo viaggio ad aprile a Belfast dicendo che andava a controllare che gli inglesi non si mettessero a stracciare gli accordi di pace del Venerdì santo, e Londra rimase silente e rancorosa, ché ogni commento americano rimbombava come un’ingerenza inaccettabile. Lord Kim Darroch, ex ambasciatore britannico a Washington, dice di non aver mai incontrato “un democratico convinto che la Brexit fosse una buona idea”, ma parlando con il Financial Times aggiunge: “L’attacco russo all’Ucraina ci ha graziati”. Quando c’è stato bisogno di dimostrare la forza della “relazione speciale”, Londra ha ritrovato la sua leadership.

