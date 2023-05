Sunak vuole salvarsi dalla Brexit con un po' di europeismo 

Il Regno Unito cerca di uscire dalla tenaglia ideologica della Brexit e di sanare almeno in parte le ferite inferte non solo alla sua economia, ma al paese intero, perché la frustata nazional-populista ha contribuito a corrompere e far arretrare quello che Hegel aveva chiamato “lo spirito di un popolo”. E’ uno sforzo che va accompagnato e apprezzato, come ha fatto il Fondo monetario internazionale rivedendo al rialzo le proprie stime. “La sola funzione delle previsioni economiche è far sembrare rispettabile l’astrologia”, amava dire John Kenneth Galbraith, quindi prendiamo con le pinze anche il Fmi che nel giro di pochi mesi ha cambiato completamente idea sulla economia del Regno Unito: a gennaio vedeva una recessione dello 0,6 per cento, a marzo dello 0,3 e adesso scorge all’orizzonte di fine anno una crescita: per ora dello 0,4 per cento appena, ma se continua così nel 2024 raggiungerà un punto percentuale. Il segno più ha fatto stappare champagne a Downing Street. Il cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt ha abbandonato ogni aplomb britannico (confermando che si tratta di un luogo comune): “Siamo più forti della Germania, della Francia e dell’Italia”, ha detto. Il suo giubilo è esagerato, anche se comprensibile, il pragmatismo del quale ha dato prova insieme al primo ministro Rishi Sunak sta dando buoni risultati: hanno gettato alle ortiche le asprezze ideologiche alla Nigel Farage che adesso si dichiara anche lui pentito, le follie aquilonari alla Boris Johnson, le infatuazioni inattuali alla Liz Truss e si sono rimboccati le maniche per sistemare le finanze pubbliche, domare l’inflazione, ridare fiducia. E’ presto per dire se ci sono riusciti, tuttavia hanno portato una boccata d’ossigeno all’insegna della ragione. Anche se per essere realisti fino in fondo, dovrebbero riconoscere che ci vorrà tempo per rimuovere le macerie.

