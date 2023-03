La Brexit non funziona: l'economia inglese ha perso il 4 per cento

L'Office for budget responsibility ha detto che il Regno Unito non ha recuperato la crescita pre-Covid. Gli choc principali sono state la crisi energetica e il divorzio dall'Unione europea

Il divorzio del Regno Unito dall’Unione europea ha portato a una riduzione dell’economia britannica pari al 4 per cento, equivalente al danno inflitto dalla pandemia, ha detto Richard Hughes, presidente dell’Office for budget responsibility (Obr), in un’intervista alla Bbc. L’economia britannica è l’unica tra quelle sviluppate a non aver recuperato la crescita pre Covid, ma Hughes ha spiegato che gli “choc” più rilevanti che hanno colpito il paese sono certamente la pandemia, la guerra in Ucraina con la conseguente crisi energetica e inflattiva, e anche la Brexit.