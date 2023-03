Ancora uno scontro sulla Brexit, ma agli inglesi interessano di più i cetrioli

Londra. La Camera dei Comuni oggi ha approvato lo “Stormont brake”, il primo pezzettino dell’accordo tra Regno Unito e Unione europea sul Protocollo nordirlandese che dovrebbe concludere la vicenda Brexit e anche sanare i rapporti burrascosi tra le parti. Il voto farà comunque discutere perché il premier Rishi Sunak, il primo conservatore a inserire nel dibattito sul divorzio dell’Ue un po’ di razionalità, si è trovato di fronte alla rivolta prevedibile del Dup nordirlandese e dei falchi della Brexit, ma anche a quella inaspettata dell’ex premier Boris Johnson e dei suoi alleati. La conta dei voti quindi è diventata, come spesso accaduto negli anni passati, una conta interna al partito conservatore, diviso in correnti inconciliabili che riversano spesso le loro ostilità sulla Brexit. Fosse questo un affare dei Tory si potrebbe anche dire pazienza, ma non lo è: ne risente l’Europa, certo, ma ne risentono tantissimo anche il Regno Unito e gli inglesi nella loro vita quotidiana.

