Non è esagerato dire che la Brexit done serve alla pace

È una notte del 2012 a Londonderry. Majella O’Donnell sta accompagnando il figlio Philly a Creggan, in periferia. È lì che Philly dovrà essere gambizzato, e sua madre lo sa: lo ha portato lì apposta. A premere il grilletto che lo colpirà alle gambe saranno i membri della Nuova Ira (Irish republican army, l’Esercito repubblicano irlandese), ovvero ciò che rimane del vecchio gruppo secessionista. I suoi leader hanno imposto la tolleranza zero verso gli spacciatori nei quartieri cattolici: si parte con la dissuasione verbale, ma per i recidivi c’è la morte. Philly aveva già ricevuto diversi avvertimenti per le sue attività di spaccio e consumo, ma non era riuscito a smettere. Alla fine, l’Ira gli ha dato una scelta: o la morte o la gambizzazione. Sua madre, per salvarlo, ha scelto la seconda, accompagnandolo personalmente dagli esecutori. Rivolgersi alla polizia non è un’opzione nei quartieri cattolici di Derry: i poliziotti sono nemici naturali e l’Ira detta le regole. La storia di Majella, raccontata nel docufilm di Sinead O’Shea “A Mother Brings Her Son to Be Shot”, non è un caso isolato: è l’ennesima cicatrice di una guerra civile che è diventata narcoguerra.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE