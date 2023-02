La Brexit è finita, forse

A quasi sette anni dal referendum Brexit, Ursula von der Leyen e Rishi Sunak hanno raggiunto un accordo di principio per chiudere definitivamente le procedure di divorzio e aprire “un nuovo capitolo” nelle relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito. L'intesa riguarda il Protocollo nordirlandese sottoscritto da Boris Johnson, che lasciava una parte del Regno Unito sotto la giurisdizione dell'Ue: l'Irlanda del nord nel mercato unico europeo, separata dalla Gran Bretagna da una frontiera doganale. Il nuovo “framework di Windsor” non cambia sostanzialmente le cose. Ma alcuni accorgimenti tecnici permettono a Sunak di rivendicare una “svolta” e tentare di far approvare l'accordo ai Comuni. Se ci riuscirà, inizierà anche il viaggio di ritorno di Londra verso l'Ue. La prima tappa è Horizon, il programma di ricerca da 96 miliardi di euro, da cui università e scienziati britannici sono stati esclusi per i conflitti sulla Brexit.

