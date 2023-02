Dopo la Brexit, il Regno Unito non riesce più a compensare i sussidi europei

A tre anni dal divorzio dall'Ue, il governo britannico non è in grado di rimpiazzare i fondi di Bruxelles, che dal 2014 al 2020 sono stati quasi 11 miliardi di euro. Un guaio per le università, particolarmente esposte al taglio delle risorse

Londra. La maschera della Brexit è caduta, così dopo mesi di scioperi e instabilità politica, migliaia di enti e associazioni in tutto il Regno Unito si stanno ora preparando a fare i conti anche con l’esaurimento dei fondi ricevuti per anni dall’Ue, e guardano sconfortati ai tentativi del governo britannico di rimpiazzarli. Tra il 2014 e il 2020, il Regno Unito ha ricevuto 10,8 miliardi di euro dall’Unione europea – circa 1,5 miliardi all’anno – tramite i “fondi strutturali”, gli stanziamenti pensati per finanziare progetti di lungo termine volti a favorire l’integrazione e lo sviluppo degli stati membri in vari settori. Dopo il divorzio dall’Ue, tre anni fa, Londra si ritrova esclusa dal prossimo ciclo di bilancio, relativo al periodo 2021-2027, e in seguito all’esaurimento dei fondi già allocati non riceverà più alcun sussidio.