Diffidate della Verità, sul Covid il modello inglese non funziona

Il Regno Unito è davvero un modello per la gestione della pandemia? E’ ciò che sostiene sulla Verità Daniele Capezzone, che elogia la strategia del governo di Boris Johnson che, a partire dallo scorso 19 luglio, ha deciso di eliminare ogni restrizione, spingere sulle vaccinazioni, non adottare il green pass a uso interno e lasciare una libera circolazione del virus. Dopo una fase iniziale di aumento di contagi e decessi, è la tesi, ora la situazione è sotto controllo. “La realtà – scrive Capezzone – è che a Londra, pur compiendo scelte controverse e audaci, hanno fatto la scommessa giusta”. Ma quali sono i dati che fanno ritenere vinta la “scommessa”? Non c’è stata una grande spinta alla vaccinazione visto che a oggi solo il 68,7 per cento della popolazione britannica ha completato il ciclo vaccinale. Di contro in Italia, anche grazie all’introduzione del green pass, si è arrivati al 73,7 per cento. Un tasso di vaccinazione più basso combinato a una libera circolazione del virus ha sicuramente contribuito a produrre un incremento dei casi quotidiani, che sono ormai da mesi costantemente su livelli molto superiori a quelli nostrani. E, ovviamente, ciò ha contribuito a far registrare un numero ben più alto di decessi. Dal 1° agosto al 22 novembre il Regno Unito ha visto 13.969 persone perdere la vita a causa del Covid. Nello stesso arco di tempo, in Italia ci sono stati 5.184 decessi per Covid: 8.785 decessi in meno in tre mesi e mezzo, ovvero circa 77 morti in meno ogni giorno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE