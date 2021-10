Tutte le verità che il giornale di Belpietro non dice sulle cure domiciliari

Ancora una volta la Verità mette sotto accusa le linee guida del ministero della Salute per le cure domiciliari del Covid. Stavolta lo spunto riguarda uno studio dell’Università di Pavia secondo il quale l’uso di tachipirina aumenterebbe il “rischio di evoluzione negativa” del Covid. Con il consueto stile che lo contraddistingue, il quotidiano titola: “La cura Speranza fa morti”. In sostanza si finge di non sapere che le linee guida del ministero della Salute, aggiornate con la circolare del 26 aprile 2021, vadano ben oltre il solito slogan su “tachipirina e vigile attesa” strumentalmente utilizzato. C’è ancora la tachipirina nelle linee guida ministeriali? Sì, e si invitano medici di famiglia e pediatri a utilizzare “un trattamento di tipo sintomatico con paracetamolo o Fans in caso di febbre o dolori articolari o muscolari, a meno che non esista chiara controindicazione all’uso, o altri farmaci sintomatici su giudizio clinico”. Iniziamo a dire che l’uso della tachipirina non è un unicum italiano. Prendiamo ad esempio il Regno Unito tanto apprezzato dalla Verità. Basta accedere al sito del Nhs (il sistema sanitario britannico) per trovare la sezione dedicata a come prendersi cura di sé stessi a casa se affetti da Covid. Tra le prime indicazioni, in caso di febbre alta, si consiglia: “Riposati molto, bevi molti liquidi per evitare la disidratazione, assumi paracetamolo (tachipirina) no ibuprofene”. Chissà se ci sarà mai un titolo sulla “cura Johnson” che fa morti.

