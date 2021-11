La Verità non detta sulla presunta “epidemia dei vaccinati”

Belpietro sbatte in prima pagina sulla Verità la presunta “epidemia dei vaccinati”. E questo perché pare si sia scoperto solo oggi che il virus circola anche tra i vaccinati contagiandoli, facendoli finire in ospedale e morire. Il fine ultimo di questo ragionamento è quello di sostenere che non si può incolpare i non vaccinati se l’epidemia rialza la testa. Ma si potrebbe a questo punto rovesciare la tesi del direttore e dire che, proprio perché il vaccino non ha effetto sterilizzante e anche una quota minoritaria dei vaccinati può contagiarsi e finire in ospedale, a maggior ragione avere oltre 7 milioni di over 12 senza nessuna copertura vaccinale rappresenta oggi un serio problema per il paese. Se è evidente che il vaccino può fortemente rallentare l’epidemia – rappresentando un ostacolo per la diffusione dei contagi – ma non è in grado di farla sparire del tutto, è altrettanto evidente che una persona non vaccinata non pone alcun ostacolo e, anzi, finisce per favorire la circolazione del virus nella popolazione.

