Pechino rimuove il ministro degli Esteri Qin Gang. Il ritorno di Wang Yi e il problema della segretezza

Più si prolungava il periodo della sua scomparsa, più aumentava l'imbarazzo per la leadership cinese. Oggi il Comitato permanente del Politburo ha annunciato la rimozione dall'incarico in una sessione straordinaria. Il simbolo della poca trasparenza della Cina in tutti i settori

Roma. Qin Gang è stato rimosso dalla carica di ministro degli Esteri cinese. L'annuncio della decisione è stato dato dai media statali cinesi dopo la sessione speciale del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo che si è tenuta oggi. Torna al suo posto Wang Yi, il capo della diplomazia cinese che aveva già svolto il ruolo di ministro degli Esteri durante il primo e secondo mandato del presidente Xi Jinping. Era dal 25 giugno che Qin Gang non si vedeva in giro, ha saltato diversi importanti appuntamenti della diplomazia internazionale di Pechino, dalle visite di almeno due funzionari dell’Amministrazione americana fino al summit dei ministri degli Esteri dei paesi del sud est asiatico in Indonesia. Qin Gang era sparito dagli eventi pubblici, e le autorità cinesi avevano giustificato la sparizione con “motivi di salute”, ma online le speculazioni sono state molte in un luogo dove una assenza prolungata può voler dire qualunque cosa: un arresto, una malattia, uno scandalo a cui bisogna trovar soluzione. Ma più si è prolungato il periodo della sua scomparsa, più è aumentato l’imbarazzo per la leadership di Pechino. Qin Gang era stato nominato ministro degli Esteri dal leader Xi Jinping solo sette mesi fa, per prendere il posto di Wang Yi, promosso a capo della diplomazia del Partito comunista cinese.