La controffensiva ucraina va a piedi, per questo è lenta. Per la prossima fase manca soltanto una cosa

Un attacco della fanteria come questo si misura sempre in metri e non in chilometri. Ma la mossa successiva è con i carri armati: contraerea e, soprattutto, coordinazione

La controffensiva di Kyiv procede a piedi. I soldati ucraini hanno perso il 20 per cento dei loro mezzi militari quando è cominciata all’inizio di giugno e ora, per risparmiarli e al contempo avanzare, si muovono svelti e leggeri da una massa di cespugli a una fila di alberi cento metri più avanti, a volte si nascondono sotto i girasoli. Da una controffensiva che procede a piedi non si può pretendere che faccia decine di chilometri in un giorno. Infatti la linea del fronte nelle zone del contrattacco si sposta di poco, ma in modo costante. I militari ucraini hanno spiegato a quelli americani che la lentezza è una strategia e che non vogliono abbandonarla finché non cambieranno alcune condizioni. La strategia parallela e coerente è “demilitarizzare” la Crimea: dopo i droni navali contro il ponte di Kerch, ieri è andato in fumo uno dei più grandi depositi militari della penisola.