Lo scontro sul grano incrina l'asse tra Varsavia e Kyiv 

Come annunciato l’Ucraina ha intentato causa presso l’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) contro Polonia, Ungheria e Slovacchia per rispondere al blocco unilaterale delle importazioni sui prodotti agricoli ucraini introdotto venerdì scorso, una reazione dei tre governi alla decisione della Commissione europea di non estendere il divieto temporaneo sulle importazioni agricole ucraine in cinque paesi vicini. Il divieto dell’Ue era stato introdotto per placare i malumori dei governi dell’Europa orientale che si trovavano ad affrontare un afflusso eccessivo di prodotti agricoli ucraini, che ha messo sotto pressione gli agricoltori locali facendo scendere i prezzi – e quindi i profitti del settore – e spingendo i governi a imporre unilateralmente delle restrizioni.

