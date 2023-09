Le richieste-minaccia di Putin per tornare nell'accordo sul grano

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è arrivato a Sochi, in una delle residenze del capo del Cremlino, Vladimir Putin, spinto dai titoli ottimistici della stampa turca convinta che gli occhi del mondo fossero puntati sull’incontro tra i due capi di stato per ravvivare la Black sea grain initiative, gli accordi sul grano che Mosca a luglio non ha voluto rinnovare, rendendo il trasporto dei cereali nel Mar Nero difficile e pericoloso. I giornali russi, molto più freddi, dicevano che non c’è nessuna certezza che gli accordi sul grano tornino a funzionare. I due presidenti si sono incontrati sulle rive del Mar Nero bersagliato dai missili russi, e tanta vicinanza alle acque di guerra era sembrata un segnale, ma Putin gestisce spesso le sue visite dalle sponde del Mar Nero, soprattutto con leader internazionali. La sua attenzione per la sicurezza ha escluso anche il piano iniziale che prevedeva una sua visita ad Ankara, il mandato di arresto internazionale sta limitando i suoi spostamenti e per ora sono previste soltanto delle sue visite in autunno, tra Kazakistan e Cina. Avevano ragione i giornali russi, la visita di Erdogan non è bastata – o non è servita – a ravvivare l’accordo sul grano. Putin ha presentato al leader turco una lista di concessioni che vuole per continuare a rispettare la navigazione nel Mar Nero e probabilmente Erdogan si porterà la lista fino al prossimo incontro del G20 che sarà questa settimana. Il prezzo che la Russia chiede per far ripartire l’accordo è alto: inclusione della Banca russa dell’agricoltura nel sistema Swift (era stata esclusa proprio per l’invasione); riparazione della conduttura per l’ammoniaca che parte da Togliatti e arriva a Odessa e viene utilizzata per esportare fertilizzanti; agevolare le assicurazioni delle navi russe. Nelle dichiarazioni dopo l’incontro, Putin ha detto che soltanto a queste condizioni si potrà tornare a parlare di accordi per il grano. Erdogan ha ascoltato le sue parole anche sulla controffensiva di Kyiv che Putin ha definito “un fallimento” e poi ha detto che ha pronto un nuovo pacchetto di proposte e se ne è andato sorridendo, con cautela. La Turchia tiene molto a questo accordo per vari motivi: acquista una quantità molto significativa di grano ucraino; ha interesse nel mantenere bassi i prezzi dei prodotti alimentari per non esacerbare le condizioni economiche già difficili del suo paese e infine vuole irrobustire la reputazione internazionale di Ankara ottenendo un accordo che è fondamentale per tutto il mondo.

