Il primo giorno di scuola, in Ucraina e in Russia

Il primo settembre, in Ucraina e in Russia, viene chiamato Giorno della conoscenza, la scuola comincia, ricomincia, i libri si aprono, i buoni propositi si schiudono e ogni anno scolastico che passa aumenta la distanza tra le nuove generazioni di Kyiv e di Mosca. In Ucraina, da quasi due anni, gli studenti si sono abituati a non andare a scuola, a seguirla da lontano, perché è più sicuro. Il 76 per cento delle scuole ha i rifugi, ma non tutti si sentono sicuri ad andarci, a compiere il tragitto da casa a scuola e viceversa. Poi ci sono i rifugiati, i bambini o ragazzi che continuano a seguire le loro lezioni della scuola di Kherson, per esempio, pure abitando a Leopoli o a Varsavia o a Vilnius o addirittura a Roma. Non sanno quando rivedranno la città da cui provengono, ma virtualmente continuano a viverci, a vedere i compagni attraverso lo schermo del computer, a pensare che lì da dove vengono, torneranno. Le scuole nelle aree vicino al fronte sono chiuse perché sono spesso bersaglio dei bombardamenti. Durante il mese di agosto sono stati colpiti gli edifici scolastici nelle regioni di Kherson, Khmelnytskyi – che si trova lontana dal fronte – e anche a Kharkiv. Nell’oblast di Sumy, molto vicina al confine russo, a Romny è stata colpita una scuola e sono morte quattro persone: il preside, il vicepreside, il segretario e il bibliotecario, stavano preparando l’edificio per l’inizio dell’anno. L’Unicef ha raccolto i dati delle iscrizioni scolastiche, e mostrano che soltanto un terzo dei bambini in Ucraina va a scuola di persona, un terzo ha scelto di fare tutto da remoto e un terzo segue un modello ibrido. Costruire una normalità di guerra è uno degli sforzi della resistenza ucraina, ma non sempre la normalità deformata dal 24 febbraio del 2022 è applicabile. A Kyiv, dove le lezioni sono quasi tutte in presenza, c’è stato invece un ritorno: l’anno scolastico riapre con il 26 per cento degli iscritti in più rispetto a settembre del 2022. A Kharkiv, a quaranta chilometri dal confine con la Russia, bombardata più volte, costretta a distorcere la sua vita in ogni campo, è spuntata una scuola sotto terra. Se suona l’allarme antiaereo si corre in metropolitana, rimane uno dei posti più sicuri, e la decisione della scuola è stata quella di costruire sessanta classi proprio tra i sotterranei della metropolitana: sono state inaugurate ieri con il suono di un campanellino.

