A Leopoli i rifugiati aspettano la vittoria come pesci in un acquario

Leopoli, dalla nostra inviata. La vita in un prefabbricato bianco era pensata per durare non più di sei mesi. Il tempo giusto per guardarsi intorno, prendere decisioni, riorganizzarsi. Invece è diventata attesa, lunga, improduttiva, monotona. Quando la Polonia aveva deciso di donare a Leopoli delle casette per i rifugiati, lo aveva fatto come soluzione transitoria, per offrire alla città occidentale dell’Ucraina, punto di arrivo dei rifugiati della parte orientale del paese, una sistemazione in più per chi fuggiva da dove la guerra russa distrugge con più violenza. Il quartiere Sykhiv è periferico, raggiungibile dal centro in tram e tra i palazzoni degli anni Ottanta spunta un quadrato bianco, preceduto da due bandiere che si fondono in un abbraccio: ucraina e polacca. Il progetto è di Varsavia, ma il mantenimento della struttura prevede uno sforzo economico congiunto con Kyiv e con l’amministrazione cittadina di Leopoli. Tra i prefabbricati ci sono panchine, fili per stendere i panni, chi si aggira tra una struttura e l’altra procede lentamente, con il ritmo di un pesce in un acquario. Proprio come un pesce, chi arriva all’estremità dell’isolato sembra percepire la presenza di un vetro, non va oltre, si volta, e torna indietro, proseguendo la passeggiata racchiusa tra gli estremi della cittadella per rifugiati: una bolla. Dentro ogni prefabbricato ci sono bagni per uomini e donne, una cucina, ogni camera ospita circa quattro persone e Viktor, il dirigente della struttura, spiega che è comune mettere membri di famiglie diverse nella stessa stanza: “Due madri che arrivano con un figlio ciascuna non possiamo permetterci di accomodarle in stanze separate”, dice al Foglio.

