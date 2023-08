Le ragioni del continuo declino del rublo

Il rublo continua a deprezzarsi. Ieri il tasso di cambio rispetto all’euro è sceso a 105 rubli (96 ne servono, invece, per comprare un dollaro), per la prima volta dal 16 agosto. Il giorno precedente, il 15 agosto, il consiglio di amministrazione della Banca centrale russa era stato convocato per una riunione straordinaria per aumentare il tasso chiave d’interesse di 3,5 punti, dall’8,5% al 12%. La valuta russa era in caduta libera, aveva fatto registrare dall’inizio dell’anno una delle peggiori performance dei mercati emergenti (insieme alla lira turca e il peso argentino), dimezzando il proprio valore rispetto al picco di giugno 2022 e arrivando a superare la soglia simbolica e psicologica del cambio di 100 a 1 con il dollaro.

