I Brics, la Nuova Banca di Sviluppo e il miraggio del tramonto del dominio del dollaro 

I cosiddetti Brics, il gruppo di cinque grandi paesi in via di sviluppo, tengono la loro adunanza annuale a Johannesburg, in Sudafrica, dal 22 al 24 agosto. Brasile, Russia, Cina, India e Sudafrica rappresentano oltre il 25 per cento del pil globale e oltre il 40 per cento della popolazione del pianeta. L’acronimo Brics fu inventato nel 2001 dall’economista britannico Jim O’Neill, allora in forza a Goldman Sachs, per segnalare la forza economica e geopolitica potenziale di un gruppo di paesi emergenti. In seguito, la consultazione economica tra i cinque fu istituzionalizzata. Una sorta di G7 emergente, fatto soprattutto di photo opportunity. L’ascesa della Cina al ruolo di grande potenza, l’evoluzione del confronto con gli Stati Uniti verso logiche di guerra fredda e l’invasione russa dell’Ucraina hanno ridato fiato alle spinte anti occidentali e anti americane. Nel frattempo, la Cina ha proseguito nel suo tentativo di creare istituzioni multilaterali parallele e alternative a quelle occidentali (Fmi e Banca mondiale su tutte), anche a supporto degli accordi bilaterali che vanno sotto il nome di Via della Seta.

