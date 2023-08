La guerra manda in crisi la moneta russa? Certo, ma il problema è un'economia che non si è mai modernizzata

Fu il crollo del rublo, non la vodka, a far cadere Boris Eltsin un quarto di secolo fa portando al potere Vladimir Putin; adesso in molti pensano (chi lo spera, chi lo teme), che sia ancora la valuta, ridotta a carta straccia, e non la sconfitta militare sul campo in Ucraina, a preparare la resa di Zar Vlad. La somiglianza con il default del 1998-1999 è notevole, anche allora c’era stata l’invasione di un paese confinante che si era dichiarato indipendente, la Cecenia, e si preparava una seconda guerra caucasica; anche allora si erano ridotte le esportazioni di materie prime, uniche fonti per procurarsi dollari e valute forti. La differenza di fondo è che a quel tempo l’odiato occidente aiutò la Russia a sopravvivere, al contrario di quel che racconta la disinformazia: per evitare il completo collasso nel 1998 vennero stanziati 22 miliardi e rotti di dollari, una parte dei quali, si stima poco meno della metà, non arrivò mai nelle casse della banca centrale, ma finì chissà dove: nelle tasche della mafia, nei conti segreti del Kgb, in quelli esteri degli oligarchi. E’ un grande thriller finanziario ancora aperto, le investigazioni del Fondo monetario internazionale non sono riuscite a trovare i colpevoli. Prima di correre dietro a quella memoria che Putin sta manipolando in attesa di cancellarla, gettiamo un sguardo a quel che accade in questi giorni.

