Per sollevare il rublo le opzioni sono poche e a Mosca tira aria di scontro

Il crollo del rublo sta seminando tensione tra i tecnocrati e i decisori politici russi. Per la prima volta da marzo dell’anno scorso la valuta che Vladimir Putin voleva imporre agli europei per vendergli gas naturale ha sfondato la soglia psicologica del cambio di 100 a uno con il dollaro. Dall’inizio dell’anno il rublo si è indebolito del 25 per cento rispetto al dollaro posizionandosi tra le valute peggiori dei mercati emergenti, come la lira turca e il peso argentino. Il valore della valuta russa si è quasi dimezzato rispetto al picco di giugno dell’anno scorso alimentato dalla corsa al rialzo dei prezzi di gas e petrolio, poiché l’aumento delle spese militari – con un obiettivo di spesa che secondo Reuters è raddoppiato a oltre 100 miliardi di dollari per quest’anno – e il crollo dei proventi delle esportazioni di idrocarburi hanno aggiunto pressione a una moneta debole che, oltre alle sanzioni, soffre dei deflussi di capitali. Il consigliere economico di Putin, Maxim Oreshkin, in un editoriale per l’agenzia di stampa statale Tass ha criticato indirettamente l’operato della governatrice della Banca centrale Elvira Nabiullina sottolineando che un rublo forte è nell’interesse della “trasformazione strutturale” dell’economia russa, e che il suo deprezzamento e l’inflazione sono dovuti alla politica monetaria. “La Banca centrale ha tutti gli strumenti necessari per normalizzare la situazione”, ha scritto Oreshkin consigliando velatamente un allentamento.

