Il rublo russo è in una spirale e la marcia di Prigozhin l'ha tirato giù

Il valore di una moneta è legato alla fiducia, e dopo la ribellione della Wagner e le tante domande irrisolte sulla dinamica degli eventi e sul destino reale di Evgeni Prigozhin la fiducia nella moneta della Russia è crollata. Le ripercussioni degli eventi del 23 giugno si sono aggiunte alle conseguenze delle sanzioni occidentali facendo perdere al rublo il 6 per cento del valore in due settimane, portandolo ai livelli minimi dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Ieri mattina per la prima volta da fine marzo 2022 (il primo mese di guerra) il tasso di cambio con l’euro ha superato i 102 rubli, una crescita di oltre il 3 per cento rispetto a giovedì. Il dollaro è arrivato a 93,3 rubli, rafforzandosi di oltre il 2,5 per cento.

