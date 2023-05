Dalla Germania di Hitler a Keynes, dalla Turchia alla Russia: la diplomazia dei denari

Quando le cose si fanno complicate mi capita di frugare nel passato per scovare brandelli che aiutino a riflettere sull’attualità. Talvolta sono miniere. E’ il caso degli anni 30, su cui nel 2019 Feltrinelli pubblicò un libro che continua ad essere citato da Papa Francesco. Le analogie gli sono rimaste impresse. Si intitola Sindrome 1933. Il 1933 è l’anno in cui divenne cancelliere Hitler. Trattava di come si può distruggere una democrazia facendosi eleggere democraticamente. La Germania di Weimar era la democrazia più avanzata in Europa, aveva la Costituzione per quei tempi più bella al mondo. Hitler, a differenza del fascismo in Italia, non era arrivato al potere con un colpo di stato ma grazie a una solida, sebbene minoritaria, affermazione elettorale del suo partito. E, soprattutto grazie all’insipienza politica dei suoi avversari, che avevano tutti insieme una maggioranza elettorale anche superiore a quella che portò i nazionalsocialisti al governo, ma continuavano a battibeccare tra loro mentre la casa andava a fuoco. La legge sui pieni poteri e la fusione improvvisa, alla morte del presidente von Hindenburg, di cancellierato e presidenza della Repubblica nella stessa persona, Hitler, fecero il resto.

