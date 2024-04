Festa di vita e di famiglia: angoscia e tenerezza nell'ultimo romanzo di Alessandro Piperno

Quando ero giovane pensavo di odiare tutti, ma quando sono cresciuto ho capito che sono solo i bambini che non sopporto. Piccoli bruti egoisti, rumorosi, crudeli e volgari (Philip Larkin). Quando ero una bambina egoista, rumorosa, crudele e volgare, andavo pazza per i romanzoni con protagonisti altri bambini, ricchi che diventano poveri, oppure il contrario, quasi sempre orfani almeno di madre (non parlerò qui di “Incompreso”, perché dopo quarant’anni mi fa ancora scoppiare in singhiozzi). Bambini capaci di cambiare la loro vita e anche la testa degli adulti intorno a sé, bambini pieni di stile. Quest’infanzia avventurosa si trova nei grandi romanzi dell’Ottocento: grida notturne, case spettrali, bei tappeti soffici, tavole imbandite, stradine di Londra, carrozze e colpi di scena che mi fanno palpitare ancora oggi. Quando leggo un romanzo così, tutto di me torna laggiù, mentre ritorna dal secolo scorso la gioia infantile di allora, il piacere febbrile di girare le pagine per scoprire che cosa succederà, la commozione per i personaggi, anche i più cattivi, e le loro disavventure. La capacità di stupirmi. È come andare a una festa con la speranza e la paura che qualcosa accadrà, che si incontrerà qualcuno, che sarà divertente, e passare di stanza in stanza con il vestito nuovo, il cuore in gola e le energie al massimo.

