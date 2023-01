Mobilitare costa. Gli effetti sull'economia di una seconda chiamata alle armi di Putin

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, a novembre, aveva negato la possibilità di un’altra mobilitazione. Visti i precedenti, le parole non sono credibili. Il governo ucraino la pensa all’opposto: secondo il ministro della Difesa, Oleksii Reznikov, è imminente da parte russa la chiusura dei confini per gli uomini e una seconda ondata di chiamata alle armi. In questo senso può essere letto un appello di un autoproclamato gruppo di vedove di militari russi che chiede “al nostro presidente, Vladimir Vladimirovich Putin, di consentire all’esercito russo di effettuare una mobilitazione su larga scala – dice il messaggio diffuso da un canale nazionalista –. Chiediamo al nostro Comandante supremo di vietare la partenza di uomini in età militare dalla Russia. E abbiamo il pieno diritto morale di farlo: i nostri mariti sono morti proteggendo questi uomini, ma chi ci proteggerà se scappano?”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE