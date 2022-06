I Brics verso un'alleanza anti-dollaro, ma gli esperti dicono che non funziona

La Russia è ufficialmente in default sul debito estero secondo l’agenzia di rating americana Moody’s e per quanto si tratti di un evento paradossale e controverso finirà, secondo l’agenzia di rating europea Scope, per limitare nel lungo termine la flessibilità di finanziamento della Federazione di Putin e potrebbe rappresentare un ulteriore colpo alle sue prospettive di crescita economica. Fino a quando il mercato dei capitali internazionali è regolato in dollari per la maggior parte dei contratti sottoscritti tra un paese che emette debito e investitori che lo acquistano, sarà difficile sfuggire alla tagliola del default per chi è inadempiente per qualsiasi ragione. Ma forse è proprio questo il punto.

