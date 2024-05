Prysmian come StMicro: continua la contesa Italia-Francia

Dopo il caso dell'azienda di microchip, un'altra impresa francese mette in discussione i suoi investimenti in Italia. L'appello del ministro Adolfo Urso e le ricadute per lo stabilimento Fos di Battipaglia

Nell’ormai sempre più accesa competizione tra Italia e Francia nei settori più strategici dell’industria, spunta un nuovo caso che sembra la fotocopia della vicenda, per nulla chiusa, della StMicroelectronics (produzione di microchip). Il nuovo caso riguarda la Prysmian, produttore di cavi e fibra ottica con 16 miliardi di fatturato e quotato a Piazza Affari. Nei giorni scorsi il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha lanciato un appello all’azienda affinché tenga in vita per altri tre mesi lo stabilimento Fos di Battipaglia, che è intenzionata a chiudere, rivelando l’esistenza di un’offerta di acquisto che a suo avviso sarebbe da considerare. Tralasciando che forse è stato poco opportuno per un membro del governo comunicare l’esistenza di una proposta che riguarda un’azienda quotata, nella sostanza lo sforzo di Urso è comprensibile visto che la Fos di Battipaglia impiega 300 addetti e rappresenta uno dei pochi presidi industriali d’avanguardia del Mezzogiorno.