Passaporti per tutti negli uffici postali: good news

Prende il via il progetto Polis: dopo la sperimentazione a Roma, il ministro Piantedosi ha partecipato a un incontro di Poste Italiane per annunciarne l'estensione in tutti gli uffici italiani. Il documento per il viaggio si potrà fare negli uffici di tutta la penisola

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, con i rappresentanti delle associazioni del turismo, ha partecipato a un incontro organizzato da Poste Italiane nell'ambito del progetto Polis per annunciare, insieme con il direttore generale di Poste Giuseppe Lasco, una novità interessante, dopo la sperimentazione a Roma, il servizio di richiesta e rinnovo passaporti negli uffici postali sarà presto disponibile in tutta Italia. Così il ministro: “Prevediamo di rilasciare nel 2024 oltre 3,4 milioni di passaporti rispetto ai 2,7 milioni dell’anno precedente”. Pubblico e privato che collaborano per aiutare i cittadini ad avere servizi più efficienti. Good news.