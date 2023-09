Chi vuole sfidare Putin alla presidenza

I candidati dovranno avere più di ciquant'anni, e tra le vecchie conoscenze e finti sfidanti, è spuntato il nome di Igor Girkin che dice di essere l'uomo giusto per il Cremlino anche per le abilità militari. Il calendario elettorale russo e il mito del "nonno"

Nei territori dell’Ucraina che Mosca ha occupato e pretende di aver annesso, dopo che le autorità occupanti si erano interrogate a lungo se fosse il caso o meno, si stanno già tenendo le elezioni amministrative. La data era stata fissata per il 10 di settembre, ma nelle regioni di Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk e Luhansk, il voto è stato anticipato “per proteggere i cittadini”, ha detto all’agenzia Tass Marina Guselnikova, membro della commissione elettorale nel Donetsk. L’opposizione non esiste, la vera partecipazione non si conosce, ma questo voto è l’ultimo prima delle presidenziali del 17 marzo del prossimo anno, le prime presidenziali della Russia dopo l’invasione dell’intera Ucraina.