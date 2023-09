La vice di Zelensky, Olga Stefanishyna, ci dice che il posto dell'Ucraina è in Europa

“L’alleanza con la Polonia è molto più ampia della questione commerciale sul grano”, dice al Foglio Olga Stefanishyna, vicepremier ucraina con delega sull’integrazione europea ed euroatlantica dell’Ucraina: “Ci sono state da parte ucraina molte reazioni emotive negative, naturalmente, ma non trattiamo il commercio del grano e le nostre esportazioni come una questione politica”, c’è un quadro di riferimento “basato sulle regole” e ognuno fa la sua parte: la commissione europea per salvaguardare il funzionamento del mercato interno e i ministeri coinvolti a Kyiv e nei paesi confinanti per arrivare a una soluzione “in modo costruttivo”. Mentre tutto il mondo parla di freddezza e di fratture tra l’Ucraina e uno dei paesi che più l’hanno sostenuta nella difesa dall’aggressione russa, il governo ucraino “è fiducioso”, dice Stefanishyna, con la sua parlata rapida e sicura: “Non dimenticheremo mai che è stata la Polonia ad aprire le porte a tutti gli ucraini che scappavano dalla guerra e che è stata la Polonia a garantire il sostegno militare e umanitario all’Ucraina. Questo non cambierà, siamo alleati della Polonia e la Polonia è nostra alleata, facciamo parte di un’ampia coalizione democratica in cui ci sono molte altre dimensioni che non devono certamente subire qualche impatto” negativo. Ogni giorno è un giorno di sopravvivenza per l’Ucraina che fin dal primo giorno è rimasta “completamente operativa” nonostante gli attacchi russi, ed è normale secondo Stefanishyna che nelle campagne elettorali dei vari paesi alleati la guerra e il sostegno a Kyiv entrino nel dibattito: succede in Europa, succede in America, succederà sempre di più. Ma la vicepremier ha gli occhi luminosi quando dice che l’alleanza democratica è ampia e solida e fa grandi progetti.

