Un manifesto con la scritta: all'Ucraina con amore

Soldi e armi, gli europei sanno come aiutare Kyiv a far finire la guerra in fretta. Rimangono due problemi: i facinorosi e certe baruffe in casa

Sulle strade di Kherson e di Mykolaïv, nel sud dell’Ucraina occupato dai russi, ripreso dagli ucraini e devastato poi dalle bombe dei russi, si incontrano dei cartelloni come questo: una ragazza e un ragazzo di spalle davanti a un luogo semidistrutto, lei ha una piccola bandiera ucraina in mano, lui una bandiera dell’Unione europea sulla maglietta, e la scritta “Ricostruiamo insieme. Insieme siamo l’Europa”. In alto a destra c’è un’altra bandiera europea, in basso le stelline europee. E’ la proposta di sorellanza tra Ucraina ed Europa che diventa un patto per il futuro, ricostruiamo insieme, siamo tutti europei, cammineremo insieme. Mentre nell’est dell’Ucraina, nel Donbas sfigurato dai russi già dal 2014 e ora irriconoscibile, si combatte quel tipo di guerra che indispettisce di più le opinioni pubbliche europee, più delle bombe indiscriminate di Vladimir Putin su tutte le città del paese, perché è sangue, terra, imboscate, mutilazioni, morte, nel sud i cartelloni del futuro insieme con l’Europa diventano promessa e incoraggiamento: lo sguardo è rivolto verso ovest, e il cielo è azzurro.