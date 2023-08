In guerra, dice Zelensky, la corruzione è tradimento

Il presidente ucraino licenzia i commissari dei centri di reclutamento e cerca di far ripartire il meccanismo con soldati tornati dal fronte. Le macchie che l'esercito non può permettersi e le promesse di Kyiv

A Mosca la chiusura degli aeroporti a causa dei droni ucraini nei cieli russi è diventata sconveniente quotidianità. In Crimea, la penisola ucraina occupata da Mosca nel 2014, alcuni centri estivi chiedono agli animatori di cantare canzonette politiche, di infilare tra una strofa e l’altra lodi al presidente russo, di adattare l’estate ai tempi di guerra a ritmo di patriottismo. Per il potere russo l’ordine è conservare la parvenza di normalità, a costo di caricaturizzarla. L’idea del Cremlino è che l’immobilismo interno congeli il potere e aiuti a vincere la guerra. All’esterno, continua a bombardare i civili: ieri è stata colpita anche Ivano Frankivsk, vicina al confine con la Polonia, molto lontana dal fronte. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è convinto del contrario: per vincere bisogna muoversi, dentro e fuori.