Quanto contano le parole di un miliardario russo contro la guerra

Sul sito personale di Arkadi Volozh si legge che l’imprenditore è nato in Kazakistan e risiede in Israele. La parola “Russia” viene dopo. E’ Volozh a curare il suo sito, o al massimo sono i suoi collaboratori, e deve aver deciso da solo di minimizzare i rapporti con Mosca. La decisione è stata notata, il conduttore russo Vladimir Solovev ne ha parlato durante il suo programma in cui diffonde la propaganda del Cremlino, e ha esclamato: “Che diavolo! Qual è il paese in cui hai fatto tutti i tuoi soldi? Che vergogna”. Volozh è un uomo molto ricco e nel 1997 ha contribuito a fondare Yandex, una società che fornisce vari servizi internet, una perla dell’imprenditoria russa, con legami non sempre sereni con il Cremlino. Vladimir Putin nell’azienda ha sempre visto opportunità per limitare la libertà della rete internet russa. I rapporti tra Volozh e il potere di Mosca sono stati spesso burrascosi e ieri l’imprenditore, che parla poco, ha condiviso una dichiarazione con alcune testate russe in cui ha definito la guerra una barbarie. “Sono inorridito dai bombardamenti continui contro le case degli ucraini, molti sono anche amici e parenti”. Ieri i bombardamenti sui civili di Mosca hanno colpito anche un albergo, questa volta a Zaporizhzhia. E ancora: “Devo assumermi la mia parte di responsabilità per le azioni del mio paese. C’erano delle ragioni se sono rimasto in silenzio. Ci saranno sicuramente domande sulla tempistica di questa mia dichiarazione”.

