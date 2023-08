Morawiecki cerca la rissa in Europa

Le elezioni polacche si terranno il 15 ottobre, e il risultato potrebbe cambiare molte cose per la Polonia, per l’Unione europea e anche per l’Ucraina. Il premier Mateusz Morawiecki, il giorno stesso in cui il presidente annunciava la data del voto, ha scritto una lettera a Manfred Weber, presidente del Partito popolare europeo, di cui fa parte il maggior partito di opposizione, la Piattaforma civica. Weber aveva espresso le sue preoccupazioni per la salute dello stato di diritto in Polonia e con toni di sfida, Morawiecki lo ha invitato con una lettera in cui lo accusa di ingerenza, diffamazioni e altre nefandezze a presentarsi in Polonia il 2 ottobre per un confronto. Weber non andrà, i suoi collaboratori hanno detto che non si intrometterà in una questione interna, ma è già stato prescelto come uno dei bersagli della campagna elettorale del partito di governo polacco, il PiS, che questa tecnica di attaccare i leader europei l’ha appresa dal premier ungherese Viktor Orbán.

