"Dobbiamo egemonizzare Ecr e parlare con tutti". Perché a Meloni gli alleati europei iniziano a essere d'impaccio

La rassicurazione è stata categorica perché i dubbi andavano fugati. Nella hall del Sofitel Victoria Hotel di Varsavia, i deputati del PiS non nascondevano una certa perplessità: “Siamo curiosi di ascoltare Giorgia Meloni, perché sappiamo che le sue scelte saranno decisive anche per noi”. Ed eccola, la premier acclamata, che prende la parola e dispensa promesse di perdurante lealtà: “Continuiamo a combattere insieme. Quelli che pensano che ci possiamo dividere si stanno illudendo”. Parla al suo partito, quello dei Conservatori europei. E parla, inaugurando il convegno di Ecr, con accanto l’amico storico, Mateusz Morawiecki, il premier polacco che di buon mattino l’ha accolta nel Palazzo della Cancelleria, dopo che nell’ultimo Consiglio europeo, una settimana fa, i due avevano, per la prima volta, preso strade diverse. L’incontro, sia pur programmato da tempo, serve insomma a rinsaldare i legami, a ribadire la vicinanza. E Meloni garantisce piena sintonia anche sul tema che a Bruxelles ha prodotto la frattura: l’immigrazione. Solo che Morawiecki, forse malgré soi, col suo semplice sfoggiare le parole d’ordine di sempre del sovranismo, col suo ricorrere al vocabolario degli affetti di Visegrád, finisce un po’ per illuminare le reticenze di Meloni, il suo recente, per quanto contraddittorio, tentativo di accantonare la propaganda antieuropea. Tanto lei è misurata, nella sua rivendicazione di questo strano nazionalismo transnazionale, tanto lui è spietato. E si capisce: Morawiecki è alle prese con una tribolata campagna elettorale. E anche su quella Meloni era chiamata a dare risposta. Cosa che la premier fa. Lasciando poi che a specificare, a sgrossare quel che lei pretende di definire con nettezza, insomma a declinare in politichese, ci pensino i suoi consiglieri.

