Rotondi: “Così l'asse Meloni-von der Leyen può cambiare l'Ue”

"Spendersi di più per la presidente uscente? Ma la premier ha già chiaro l'obiettivo comune: riavvicinare Ecr ai Popolari. Il vero problema ce l'ha la Lega e l'isolamento in cui si è cacciata". Parla il deputato centrista

E’ arrivato il momento, per Giorgia Meloni, di fare qualcosa in più per aiutare Ursula von der Leyen? “Ma io credo che la premier lo stia già facendo da tempo, portando avanti un asse privilegiato e un percorso che ricrei l’arco costituzionale europeo che possa tenere assieme conservatori e popolari”. Eppure, chiediamo all’onorevole Gianfranco Rotondi, la presidente del Consiglio dovrebbe con più forza spendersi per una soluzione che preveda la rielezione della presidente della Commissione europea, pur di far svoltare l’Europarlamento a destra? “Solo se si vuole salvaguardare un percorso di continuità. Perché ci sono anche altri candidati che potrebbero spuntare da qui a un anno. Così come potrebbe emergere il nome di Antonio Tajani. Del resto, negli ultimi anni, oltre alla maggioranza Ursula abbiamo assistito anche alla maggioranza Tajani”.