Meno Orbán, più Mitsotakis. L'alternativa alla destra chiacchiere e diversivo esiste e funziona

Finiremo come la Grecia? Magari. Nel grande tramestio delle destre europee – destre tutte in cerca di un nuovo profilo, di una nuova storia, di una nuova identità e di un nuovo tratto di presentabilità – c’è un nome che i così detti conservatori italiani hanno scelto di rimuovere dal proprio vocabolario. Quel nome è effettivamente difficile da pronunciare. Ma la ragione per cui la destra italiana ha scelto di ignorare quel politico ha a che fare con un tema più delicato della difficile pronuncia. Dire oggi Kyriakos Mitsotakis (nel caso in cui dovesse servire si dice così: “Ciriacos Mizotacis”, più o meno come De Mita) è faticoso perché parlare dei trionfi della destra greca (che a giugno ha conquistato 158 seggi su 300 in Parlamento) significherebbe ammettere l’esistenza di un modello clamorosamente di successo che si trova però agli antipodi rispetto alla dottrina populista alimentata in questi anni dai nostri conservatori.

