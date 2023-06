In Grecia trionfa Mitsotakis. Si chiude la stagione dei populisti Tsipras e Varoufakis

Otto anni fa, il 5 luglio 2015, all’apice della crisi dei debiti sovrani, dopo il 60 per cento di Oxi (No) all’accordo con i creditori internazionali (Commissione Ue, Bce, Fmi), la Grecia era con un piede fuori dall’euro, e quindi nel baratro. Il trionfo di domenica di Kyriakos Mitsotakis che, con oltre il 40 per cento dei consensi, ha ottenuto la maggioranza assoluta e un ulteriore mandato per governare quattro anni segna la fine di quel ciclo politico populista e radicale di rivolta contro l’Europa e i sacrifici dell’austerity.

