Meloni pronta a fare l'equilibrista a Varsavia, e Salvini la pungola: "Accetterà veti a danno dei suoi alleati?"

La premier, tentata dal sostegno a Von der Leyen per un secondo mandato, medita sul futuro incerto di Ecr. Intanto vede Morawiecki. Il leghista si prepara alla guerriglia di logoramento per le europee: "Non vedo perché battermi contro chi distribuisce patenti di presunta presentabilità a destra dovrebbe essere una mossa contro la premier"

Ha iniziato. E siccome l’effetto che fa gli è piaciuto, continuerà. “Restiamo solo fedeli alle nostre promesse: nostre, come centrodestra”, dice il suo capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo. Ecco, quella di Matteo Salvini non è stata la trovata di una domenica. La sua guerriglia di logoramento nei confronti di Giorgia Meloni sarà il basso continuo di tutta la lunga campagna elettorale verso le europee. E lo conferma, il capo della Lega, proprio nella misura in cui dissimula: “Con Giorgia c’è piena sintonia: a breve affronteremo insieme il tema delle alleanze europee. Non vedo perché battermi contro chi distribuisce patenti di presunta presentabilità a destra dovrebbe essere una mossa contro la premier, visto che la logica dei veti farebbe, come prime vittime, proprio alcuni suoi alleati di Ecr”. Il tutto mentre Meloni prepara le valigie per Varsavia.