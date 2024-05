Agcom: il duello Meloni-Schlein legittimo solo se accettato da altre liste

L'Agcom decide di non decidere, un parere bizantino. Il duello previsto su Rai 1 può essere fatto solo se gli altri leader accettano e con spazi compensativi

Un bizantinismo, l’Agcom decide che il duello tv Meloni-Schlein si può fare ma se lo accettano almeno la metà delle altre liste. Dopo ore di riunione con il voto contrario di una componente, la decisione. E’ chiaramente un compromesso per cercare di salvare il salvabile. Così l’Agcom: he le trasmissioni "possono considerarsi legittime dove il relativo format sia accettato da una larga maggioranza delle liste in competizione elettorale e comunque dalla maggioranza delle liste con rappresentanza in Parlamento". Eventuali spazi compensativi per coloro che dovessero rinunciare al format dei confronti dovranno essere organizzati nel rispetto del principio delle stesse opportunità di ascolto.